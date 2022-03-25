Лента новостей / В регионе Вчера, 16:04 Как в регионе борются с коррупцией? В Курской области зафиксировано 13 случаев кумовства. Читайте также В администрации Курской области рассмотрели 30 обращений о кумовстве среди чиновников Курские бизнесмены назвали наиболее коррумпированными направлениями получение разрешений и контроль за предпринимательской деятельностью За прошедший год в администрацию поступило 150 сообщений о коррупции. 36 из них - о кумовстве, 13 из которых стали фактами превышения должностных полномочий. По всем случаям проведены проверки и приняты меры, как сообщили в Доме Советов. +0 -0