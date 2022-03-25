Как в регионе борются с коррупцией?

В Курской области зафиксировано 13 случаев кумовства.

За прошедший год в администрацию поступило 150 сообщений о коррупции. 36 из них - о кумовстве, 13 из которых стали фактами превышения должностных полномочий.По всем случаям проведены проверки и приняты меры, как сообщили в Доме Советов.