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Лента новостей / В регионе

Как в регионе борются с коррупцией?

В Курской области зафиксировано 13 случаев кумовства. 
Как в регионе борются с коррупцией?

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За прошедший год в администрацию поступило 150 сообщений о коррупции. 36 из них - о кумовстве, 13 из которых стали фактами превышения должностных полномочий. 

По всем случаям проведены проверки и приняты меры, как сообщили в Доме Советов. 
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