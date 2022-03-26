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Курский планетарий вновь принимает посетителей

Масочный режим отменен

В Курске начинается сезон субботников

26-27 марта в Курск придёт ненастье

Как в регионе борются с коррупцией?

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