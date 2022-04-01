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На матч Авангарда вход будет бесплатным

Объявлен конкурс на создание лучшего стихотворения о городе

В Курской области создается Проектный офис льготного кредитования

В Курске объявлен творческий конкурс

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