Опять ремонт тепломагистрали на Павлова

Завтра специалисты курского филиала ПАО «Квадра» проведут ремонт участка тепломагистрали на ул. Павлова.





Там зафиксирован высокий расход подпиточной воды. Принято решение оперативно провести упредительный ремонт и заменить изношенные трубы на новые.На время работ – с 10:00 до 16:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:● ул. Блинова 14/17, 9/11, 29,● пер. Блинова, 13/15, 7, 7а, 3а,● ул. Ленина, 99а, 99б, 108, 94, 87,● ул. Павлова 2, 2а, 1, 6,● ул. Димитрова, 119, 107, 103,● ул. Радищева, 106, 109, 88, 117а, 118, 116, 116 общ. №1,116 общ. №2● ул. Ямская, 16, 2,● ул. К. Маркса, 2, 3, 3а, 3б, 23а, 25, 9, 15, 17,● ул. Ахтырская, 2/4, 6, 4г, 15а, 7а● пер. Ново-Ахтырский, 9а, 24,● ул. Л. Толстого 16,● ул. Перекальского 7.