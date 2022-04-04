Опять ремонт тепломагистрали на Павлова
Завтра специалисты курского филиала ПАО «Квадра» проведут ремонт участка тепломагистрали на ул. Павлова.
На время работ – с 10:00 до 16:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:
● ул. Блинова 14/17, 9/11, 29,
● пер. Блинова, 13/15, 7, 7а, 3а,
● ул. Ленина, 99а, 99б, 108, 94, 87,
● ул. Павлова 2, 2а, 1, 6,
● ул. Димитрова, 119, 107, 103,
● ул. Радищева, 106, 109, 88, 117а, 118, 116, 116 общ. №1,116 общ. №2
● ул. Ямская, 16, 2,
● ул. К. Маркса, 2, 3, 3а, 3б, 23а, 25, 9, 15, 17,
● ул. Ахтырская, 2/4, 6, 4г, 15а, 7а
● пер. Ново-Ахтырский, 9а, 24,
● ул. Л. Толстого 16,
● ул. Перекальского 7.