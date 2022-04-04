https://www.gosuslugi.ru/136613/1/info. После подачи онлайн-заявления нужно будет предоставить оригиналы документов в образовательное учреждение, место за ребёнком до этого момента бронируется.Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить форму
Заявление в школу по месту регистрации можно отправить до 30 июня, в любую другую – с 6 июля по 5 сентября. В школу не по месту регистрации ребёнка зачислят, если останутся свободные места.
Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале госуслуг после издания школой распорядительного акта о зачислении.
Записать детей в первый класс стало проще
На портале госуслуг стартовал прием заявлений для записи детей в первый класс.