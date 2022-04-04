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Записать детей в первый класс стало проще

На портале госуслуг стартовал прием заявлений для записи детей в первый класс. 

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Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить форму https://www.gosuslugi.ru/136613/1/info. После подачи онлайн-заявления нужно будет предоставить оригиналы документов в образовательное учреждение, место за ребёнком до этого момента бронируется.
Заявление в школу по месту регистрации можно отправить до 30 июня, в любую другую – с 6 июля по 5 сентября. В школу не по месту регистрации ребёнка зачислят, если останутся свободные места.
Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале госуслуг после издания школой распорядительного акта о зачислении.
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