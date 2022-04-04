Наказан собственник пруда у села Ноздрачево

В комитет природных ресурсов обратились жители Курского района с жалобой по факту спуска пруда на ручье Башкино у села Ноздрачево.

Сотрудниками комитета был совершен выезд, для подтверждения данной информации.Как выяснилось, спуск пруда на ручье Башкино у села Ноздрачево производил собственник гидротехнического сооружения. В результате этих действий уровень воды в водоеме находился на 4 метра ниже проектной отметки нормального подпорного уровня.За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств, собственник гидротехнического сооружения привлечен к административной ответственности по ст. 8.15 КоАП РФ.