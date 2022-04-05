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Лента новостей / В регионе

Пособия начнут платить с первого мая

Приём заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до
17 лет стартует 1 мая 2022 года.

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 Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учётом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остаётся меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
 При этом , стоит заметить,  назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребёнку уже исполнилось 8 лет.
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