Изменился порядок сноса зеленых насаждений в Курске
Курское городское Собрание утвердило новое Положение о порядке сноса зеленых насаждений и возмещения ущерба на территории города.
Решения о сносе более 30 деревьев или каких-либо уникальных зеленых насаждений будет принимать постоянный комитет Курского городского Собрания.
В новом документе прописан и порядок расчета ущерба при незаконном сносе деревьев. Определять убыток будет комитет городского хозяйства, а средства от него будут перечисляться в бюджет города.
Обращения по всем вопросам принимаются по ул. Радищева, 5, каб 6.25.