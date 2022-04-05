Изменился порядок сноса зеленых насаждений в Курске

Курское городское Собрание утвердило новое Положение о порядке сноса зеленых насаждений и возмещения ущерба на территории города.





Как и раньше оценивать состояние зеленых насаждений и принимать решение о необходимости их сноса, обрезки или пересадки будет межведомственная комиссия при комитете городского хозяйства. Действие этого документа распространено на всю территорию областного центра за исключением городских лесов и частных домовладений.Решения о сносе более 30 деревьев или каких-либо уникальных зеленых насаждений будет принимать постоянный комитет Курского городского Собрания.В новом документе прописан и порядок расчета ущерба при незаконном сносе деревьев. Определять убыток будет комитет городского хозяйства, а средства от него будут перечисляться в бюджет города.Обращения по всем вопросам принимаются по ул. Радищева, 5, каб 6.25.