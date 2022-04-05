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Инфекционное отделение в Льговской ЦРБ закроют

Пациентов с инфекционными заболеваниями будут транспортировать в Курск

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Там они смогут получить лечение в соответствии со стандартами медицинской помощи, на современном оборудовании. 
В инфекционном отделении долгое уже время нет врача-инфекциониста и лечить пациентов в соответствии со стандартами медицинской помощи не представляется возможным. Из 11 человек, которые сейчас трудятся в отделении, четверо после его закрытия выйдут на пенсию по возрасту, остальные же продолжат работу в других структурных подразделениях больницы.
Самому же зданию инфекционного отделения Льговской ЦРБ более 120 лет, и оно уже не отвечает санитарным и противопожарным требованиям.
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