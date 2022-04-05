Инфекционное отделение в Льговской ЦРБ закроют

Пациентов с инфекционными заболеваниями будут транспортировать в Курск

Там они смогут получить лечение в соответствии со стандартами медицинской помощи, на современном оборудовании.В инфекционном отделении долгое уже время нет врача-инфекциониста и лечить пациентов в соответствии со стандартами медицинской помощи не представляется возможным. Из 11 человек, которые сейчас трудятся в отделении, четверо после его закрытия выйдут на пенсию по возрасту, остальные же продолжат работу в других структурных подразделениях больницы.Самому же зданию инфекционного отделения Льговской ЦРБ более 120 лет, и оно уже не отвечает санитарным и противопожарным требованиям.