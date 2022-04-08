В Курске будет прекращена подача газа,
12 апреля с 09:00 до 20:00 потребителям Сеймского округа г. Курска будет прекращена подача газа
Подача газа будет прекращена по следующим адресам:
– 1-й, 2-й Моковские проезды;
– 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Моковские переулки;
– 2-й, 3-й Шоссейные переулки;
– пер. Энгельса;
– СНТ «Моква».
– ул. 3-я Песковская;
– ул. Дейнеки;
– ул. Еремина;
– ул. Заводская;
– ул. Комарова;
– ул. Конорева;
– ул. Литовская, 16;
– ул. Малышева;
– ул. Моковская;
– ул. Ольшанского;
– ул. Пигорева;
– ул. Сумская;
– ул. Тракторная;
– ул. Энгельса, 86, 88, 90, 136, 138, 138-а;
Специалисты напоминают, что пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается.