В Курской области приступили к выполнению профилактических противопожарных мероприятий

В лесах региона приступили к выполнению профилактических противопожарных мероприятий

Они заключаются в устройстве и подновлении минерализованных полос. Минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или опаханные линейные участки. Их основное назначение - задерживать распространение пожара или служить опорной линией при пуске отжига и встречного огня. Опашка производится вокруг высаживаемых лесных культур, а также в хвойных насаждениях, на лёгких почвах, где давно сошел снежный покров.