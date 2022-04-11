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Лента новостей / В регионе

В Курской области приступили к выполнению профилактических противопожарных мероприятий

В лесах региона приступили к выполнению профилактических противопожарных мероприятий

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Они заключаются в устройстве и подновлении минерализованных полос.  Минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или опаханные линейные участки. Их основное назначение - задерживать распространение пожара или служить опорной линией при пуске отжига и встречного огня. Опашка производится вокруг высаживаемых лесных культур, а также в хвойных насаждениях, на лёгких почвах, где давно сошел снежный покров. 
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