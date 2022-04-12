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Лента новостей / В регионе

Курянам предлагают самим выбрать проекты благоустройства

 Онлайн-голосование за дизайн-проекты пройдет с 15 апреля по 30 мая.

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Определено несколько территорий для благоустройства в муниципальных образованиях Курской области.  В Курске это парк Героев Гражданской войны, скверы на пл. Рокоссовского и по ул. Станционной; в Железногорске – Сквер воинской славы; в Курчатове – прилегающая к Доске почета территория на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по нечетной стороне ул. Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей. Для каждого объекта подготовлено по 2 дизайн-проекта. Выбор сможет сделать каждый житель региона старше 14 лет.  Проголосовать также можно на странице za.gorodsreda.ru и виджетов «Госуслуги. Решаем вместе», а также на сайте муниципалитетов. 
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