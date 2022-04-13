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Как получить ИТ-образование бесплатнр

Минцифры России объявляет набор на обучение по проекту «Цифровые профессии».

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Для пользователей уже доступно 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. 
 В рамках проекта освоить новую специальность в сфере ИТ в этом году смогут более 50 тыс. человек. Полностью бесплатно пройти обучение смогут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости. Так же, для других слоев населения, предусмотрено обучение со скидкой до 75%.Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале Госуслуг нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку. 
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