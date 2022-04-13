Как получить ИТ-образование бесплатнр
Минцифры России объявляет набор на обучение по проекту «Цифровые профессии».
В рамках проекта освоить новую специальность в сфере ИТ в этом году смогут более 50 тыс. человек. Полностью бесплатно пройти обучение смогут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости. Так же, для других слоев населения, предусмотрено обучение со скидкой до 75%.Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале Госуслуг нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку.