Три курские команды примут участие в Фестивале хоккея
С 4 по 16 мая в Сочи состоится 11-й Всероссийский Фестиваль по хоккею среди любительских команд.
Впервые на Фестивале хоккея будут разыгрываться награды в дивизионе «Любитель 50+». Наша команда "Курск 50" попала в первую группу и ее соперниками стали хоккейные клубы из Московской, Воронежской областях, республик Хакасии и Башкоростана. В лиге Мечты (Малый Кубок) выступит "Геолог" из Черницыно (4-я группа), и сыграет с командами Ставропольского края, республики Тыва и Камчатки.
В Дивизионе «Любитель 40+» Курск будет представлять ХК "Витязь".