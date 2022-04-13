  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Три курские команды примут участие в Фестивале хоккея

С 4 по 16 мая в Сочи состоится 11-й Всероссийский Фестиваль по хоккею среди любительских команд.

Читайте также

В этом сезоне Региональные чемпионаты прошли в 75 регионах России. 11 апреля 2022 года  состоялась жеребьевка Финального этапа.
Впервые на Фестивале хоккея будут разыгрываться награды в дивизионе «Любитель 50+». Наша команда "Курск 50" попала в первую группу и ее соперниками стали хоккейные клубы из Московской, Воронежской областях, республик Хакасии и Башкоростана. В лиге Мечты (Малый Кубок) выступит "Геолог" из Черницыно (4-я группа), и сыграет с командами Ставропольского края, республики Тыва и Камчатки.
В Дивизионе «Любитель 40+»  Курск будет представлять ХК "Витязь".
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Расчистка курских рек продолжается

Старые ели заменят на новые на Московской площади

В Курске высадят тополь который не пушится

Как получить ИТ-образование бесплатнр

отсрочку от армии можно оформить на Госуслугах

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске