Три курские команды примут участие в Фестивале хоккея

С 4 по 16 мая в Сочи состоится 11-й Всероссийский Фестиваль по хоккею среди любительских команд.

В этом сезоне Региональные чемпионаты прошли в 75 регионах России. 11 апреля 2022 года состоялась жеребьевка Финального этапа.Впервые на Фестивале хоккея будут разыгрываться награды в дивизионе «Любитель 50+». Наша команда "Курск 50" попала в первую группу и ее соперниками стали хоккейные клубы из Московской, Воронежской областях, республик Хакасии и Башкоростана. В лиге Мечты (Малый Кубок) выступит "Геолог" из Черницыно (4-я группа), и сыграет с командами Ставропольского края, республики Тыва и Камчатки.В Дивизионе «Любитель 40+» Курск будет представлять ХК "Витязь".