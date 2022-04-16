Распорядиться материнским капиталом можно через Госуслуги

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно,когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года.





С момента запуска государственной программы в Курской области подано 8 169 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей.Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет.Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги», а также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР и предоставления документов, поэтому в настоящее время большинство обращений за распоряжением средствами осуществляется полностью онлайн.