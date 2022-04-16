Распорядиться материнским капиталом можно через Госуслуги
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно,когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги», а также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.
Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР и предоставления документов, поэтому в настоящее время большинство обращений за распоряжением средствами осуществляется полностью онлайн.