Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание подросткам
Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль.
Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что согласно разделу 24 ПДД РФ «Дополнительные требования к движению, велосипедистов и водителей мопедов», движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правилами дорожного движения Российской Федерации выезд на дорогу запрещается.
Запрещается выезжать на проезжую часть и обладателям электроскутеров, сигвеев, гироскутеров.