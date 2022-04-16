Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание подросткам

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль.

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижению им возраста 16 лет) мопедом, скутером мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний - младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры воздействия.Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что согласно разделу 24 ПДД РФ «Дополнительные требования к движению, велосипедистов и водителей мопедов», движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правилами дорожного движения Российской Федерации выезд на дорогу запрещается.Запрещается выезжать на проезжую часть и обладателям электроскутеров, сигвеев, гироскутеров.