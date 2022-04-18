  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Комитет соцзащиты города будет работать в выходные дни

Комитет соцзащиты города Курска информирует о переоформлении пособий на детей с 3 до 7 лет

Читайте также

Рассмотрение заявлений граждан проводится сотрудниками комитета ежедневно, в том числе в выходные дни: прием не ведется, однако продолжается работа по рассмотрению заявлений. Все поданные в апреле заявления будут рассмотрены в установленные законодательством сроки. Срок рассмотрения поданного заявления с момента регистрации не может превышать 30 рабочих дней. Выходные, праздничные и нерабочие дни в этот срок не входят. Заявитель сразу же будете уведомлен о решении специалистами по телефону либо посредством портала Госуслуги.В соответствии с Порядком, выплата осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее назначении. То есть, если решение о назначении выплаты было принято в апреле, заявитель получит выплату не позднее конца мая. 
Телефон горячей линии детского отдела 70-70-35.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске восстанавливают наружное освещение

Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание подросткам

Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание подросткам

Распорядиться материнским капиталом можно через Госуслуги

В Курске спасли бобра

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске