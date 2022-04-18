Комитет соцзащиты города будет работать в выходные дни

Комитет соцзащиты города Курска информирует о переоформлении пособий на детей с 3 до 7 лет

Рассмотрение заявлений граждан проводится сотрудниками комитета ежедневно, в том числе в выходные дни: прием не ведется, однако продолжается работа по рассмотрению заявлений. Все поданные в апреле заявления будут рассмотрены в установленные законодательством сроки. Срок рассмотрения поданного заявления с момента регистрации не может превышать 30 рабочих дней. Выходные, праздничные и нерабочие дни в этот срок не входят. Заявитель сразу же будете уведомлен о решении специалистами по телефону либо посредством портала Госуслуги.В соответствии с Порядком, выплата осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее назначении. То есть, если решение о назначении выплаты было принято в апреле, заявитель получит выплату не позднее конца мая.Телефон горячей линии детского отдела 70-70-35.