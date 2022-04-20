Отопление с 22 апреля выключат

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города.

В течение нескольких дней прекратится подача тепла в многоквартирные дома. Отключение отопления в социально значимых объектах пройдет по заявкам их руководителей.Также стартовала подготовка оборудования к новому отопительному сезону. Сегодня до 17:00 пройдут испытания на максимальную температуру трубопроводов. В связи с этим, горячее водоснабжение на это время будет приостановлено на территории обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ Северо-Западного района. В зону отключения попали Сеймский округ и часть Центрального, Северо-Западный микрорайон, проспекты В. Клыкова, Победы, район СХА.