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Отопление с 22 апреля выключат

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города.

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В течение нескольких дней прекратится подача тепла в многоквартирные дома. Отключение отопления в социально значимых объектах пройдет по заявкам их руководителей.
Также стартовала подготовка оборудования к новому отопительному сезону. Сегодня до 17:00 пройдут испытания на максимальную температуру трубопроводов.  В связи с этим, горячее водоснабжение на это время будет приостановлено на территории обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ Северо-Западного района. В зону отключения попали Сеймский округ и часть Центрального, Северо-Западный микрорайон, проспекты В. Клыкова, Победы, район СХА.
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