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В кукольный театр приедут гастролеры

 На сцене Курского государственного театра кукол пройдут гастроли театров кукол Белгорода и Орла.

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Что нужно делать, чтобы стать бабочкой? Героиня сказки не знала. Но очень ей хотелось порхать над землей, как бабочка.
В свою очередь Труппа Курского государственного театра кукол, в эти же дни, выступит со своими спектаклями в Белгороде и Орле. 
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