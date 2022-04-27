В кукольный театр приедут гастролеры

На сцене Курского государственного театра кукол пройдут гастроли театров кукол Белгорода и Орла.





3 мая 2022 г. Белгородский государственный театр кукол покажет спектакль «Иванушкина дудочка»» 0+ по пьесе В. ОрловаПопулярная сказка про Царя, про Ивана-косаря и волшебную дудочку, под музыку которой пляшут все и всё.15 мая 2022 г. Орловский театр кукол привезет в Курск спектакль «Как гусеничка бабочкой стала» 0+.Что нужно делать, чтобы стать бабочкой? Героиня сказки не знала. Но очень ей хотелось порхать над землей, как бабочка.В свою очередь Труппа Курского государственного театра кукол, в эти же дни, выступит со своими спектаклями в Белгороде и Орле.