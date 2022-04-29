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Лента новостей / В регионе

В Курской воде нет холеры

Замгубернатора Андрей Белостоцкий заверил, что в Курской области, как и во всей России, давно не фиксируется случаев холеры.

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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения в стране холеры. Особое внимание этому вопросу должны уделить в областях, граничащих с Украиной. После данных рекомендаций Роспотребнадзора, 2 и 3 мая в мессенджерах Курской области распространялись голосовые сообщения о холере.
Замгубернатора Алексей Дедов пояснил:
- Фейк был придуман для Брянской области, у нас такого и водозабора нет, какой был указан в этой информации, к тому же, на водозаборе у нас ежечасно проверяется вода. Мы следим за наличием дезинфицирующих средств, которые предотвращают бактериальное заражение.
Так же он пояснил:
- Мы обновили планы и алгоритмы действий в случае возникновения опасной инфекции, вчера провели видеоконференцсвязь с главврачами, довели до них новые алгоритмы действия. Никакой холеры и чумы в России давно уже нет. Но в связи с тем, что есть некоторая обеспокоенность в связи с недружествеными действиями, мы обновили наши знания.
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