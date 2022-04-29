  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Красный мост обрушился сам

Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 

Читайте также

Красный мост через реку Сейм обрушился в результате его аварийного состояния, а не из-за демонтажа, и в дальнейшем, согласно экспертному заключению, использовать мост невозможно, пояснил губернатор.                                                                               - Чтобы не было раненых или, не дай бог, погибших, необходим демонтаж этого сооружения, - сказал Старовойт.
По словам губернатора после демонтажа, учитывая его востребованность, будет построен новый мост, который мост будет в том же формате.
Напомним, мост когда-то был частью железнодорожной ветки, тянувшейся от станции Рышково до микрорайона КЗТЗ, сейчас он принадлежит компании «Промжелдортранс». Местные жители использовали мост как пешеходную переправу через реку. Красный мост был популярен у фотографов и любителей экстрима. При этом власти неоднократно заявляли, что конструкция находится в аварийном состоянии и находиться там опасно.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске состоится фестиваль Фанфары Победы

Пострадавший мост восстановили

В Курской воде нет холеры

В Курске запускают фонтаны

Улицы Ленина в планах на ремонт в текущем году нет

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске