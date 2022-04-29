Красный мост обрушился сам
Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт
По словам губернатора после демонтажа, учитывая его востребованность, будет построен новый мост, который мост будет в том же формате.
Напомним, мост когда-то был частью железнодорожной ветки, тянувшейся от станции Рышково до микрорайона КЗТЗ, сейчас он принадлежит компании «Промжелдортранс». Местные жители использовали мост как пешеходную переправу через реку. Красный мост был популярен у фотографов и любителей экстрима. При этом власти неоднократно заявляли, что конструкция находится в аварийном состоянии и находиться там опасно.