Пострадавший мост восстановили

Сегодня в пресс-службе Московской железной дороги сообщили о полном восстановлении поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области.

В ходе восстановительных работ железнодорожники расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, где уложили рельсошпальную решетку.В ремонте было задействовано несколько единиц тяжелой техники: специальный железнодорожный кран, путевая машинная станция, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов. Работали около 100 железнодорожников, работы велись круглосуточно.Напомним, что частичное обрушение моста на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор произошло утром 1 мая. Обрушение произошло в результате диверсии об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт. Сейчас следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".