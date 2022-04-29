  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Пострадавший мост восстановили

Сегодня в пресс-службе Московской железной дороги сообщили о полном восстановлении поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области.

Читайте также

В ходе восстановительных работ железнодорожники расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, где уложили рельсошпальную решетку.
В ремонте было задействовано несколько единиц тяжелой техники: специальный железнодорожный кран, путевая машинная станция, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов. Работали около 100 железнодорожников, работы велись круглосуточно.
Напомним, что частичное обрушение моста на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор произошло утром 1 мая. Обрушение произошло в результате диверсии об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт. Сейчас следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске состоится фестиваль Фанфары Победы

Красный мост обрушился сам

В Курской воде нет холеры

В Курске запускают фонтаны

Улицы Ленина в планах на ремонт в текущем году нет

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске