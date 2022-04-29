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В Курске состоится фестиваль Фанфары Победы

В парке Героев Гражданской войны состоится фестиваль посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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 Это очередной, IV городской открытый фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов "Фанфары Победы".  11 оркестров и 12 ансамблей русских народных инструментов исполнят известные произведения русских композиторов, обработки народной музыки, популярные мелодии военных лет. Всего в мероприятии примут участие более 350 музыкантов. В прошлом году были представлены духовые оркестры, в этом году - народные коллективы. Впервые в фестивале принимает участие Сводный оркестр народных инструментов в составе более 150 человек, в исполнении которого прозвучит любимое всеми произведение Матвея Блантера "Катюша".
Фестиваль состоится  7 мая , начало в 15.00
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