В Курске состоится фестиваль Фанфары Победы

В парке Героев Гражданской войны состоится фестиваль посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Это очередной, IV городской открытый фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов "Фанфары Победы". 11 оркестров и 12 ансамблей русских народных инструментов исполнят известные произведения русских композиторов, обработки народной музыки, популярные мелодии военных лет. Всего в мероприятии примут участие более 350 музыкантов. В прошлом году были представлены духовые оркестры, в этом году - народные коллективы. Впервые в фестивале принимает участие Сводный оркестр народных инструментов в составе более 150 человек, в исполнении которого прозвучит любимое всеми произведение Матвея Блантера "Катюша".Фестиваль состоится 7 мая , начало в 15.00