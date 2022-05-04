В праздничные дни в Курске повышены меры безопасности

В дни празднования Дня Победы в в Курской области проход в зону официальных мероприятий будет организован через металлодетекторы

Гостям и участникам праздника запрещено проносить с собой: стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки, продукты питания, алкогольные напитки, сыпучие вещества, все виды жидкостей в любых объемах, в том числе парфюмерия, а также прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов,громоздкие предметы, флаги и баннеры, размеры которых превышают 2х1,5 метра, древки для флагов или плакатов любого типа, беспилотные воздушные суда, профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки (за исключением аккредитованных СМИ).