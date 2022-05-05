Открытие грибного сезона в Курской области начался с пищевого отравления

Пока в этом списке зарегистрирован один человек, но статистика прошлых лет показывает, что он будет пополняться.

Недостаточная осведомленность, неправильная технология их переработки, незнание видов грибов и отсутствие настороженности в употреблении, могут привести даже к летальному исходу.Роспотребнадзор предупреждает Курян о необходимости помнить, что все грибы делятся на съедобные, условно съедобные и ядовитые.Не стоит забывать, что порой даже съедобные грибы могут вызвать отравление. Причиной может стать сбор грибов в местностях, где применяются ядохимикаты и другие опасные вещества, поэтому не следует собирать грибы, даже заведомо съедобные в скверах, в городских парках, дворах и вдоль автомобильных и железных дорог.Даже при наличии опыта и знаний всегда необходимо строго соблюдать основные правила, которые помогут предотвратить отравление:- в лесу собирайте те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны;- не ешьте грибы в сыром виде;- нельзя собирать червивые, перезревшие, дряблые грибы.- не верьте распространенному мнению о том, что ядовитые грибы вызывают потемнение луковицы или серебряных предметов, если опустить их в посуду, где варятся грибы. Это ложное представление!К тому же распространенное мнение, что алкоголь не растворяет грибной яд только лишь народный вымысел. Наоборот, употребление спиртных напитков может усугубить ситуацию и ухудшить состояние человека, который в таком случае получает двойной удар: по печени и желудочно-кишечному тракту.Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют перебрать грибы, в день их сбора , по видам. Не хранить грибы в тепле, что очень важно– это скоропортящийся продукт.И очень важно помнить об опасности приобретения грибов у частных лиц. Вы не узнаете правду о том, где и когда были собраны грибы, и безопасно ли употреблять их в пищу.