В Курске будут отключать горячую воду

«Квадра» приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей в Курске с 16 мая





С 16 мая «Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Курске. Эти испытания должны проверить тепловые сети на прочность и плотность. На участках, где трубы такой проверки не выдержат будут проведены ремонтные работы.На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в следующих районах:- котельная ООО «ТГК», с 16 по 20 мая (завокзальная часть Железнодорожного округа),- котельная п. Искра, с 17 по 29 мая,- Курская ТЭЦ-1, с 17 по 30 мая (Сеймский и часть Центрального округов).Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на времяопрессовок, размещен на сайте ПАО «Квадра». Справки по вопросам проведениягидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании потелефонам 39-48-68 и 39-48-88.