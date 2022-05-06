В Курске будут отключать горячую воду
«Квадра» приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей в Курске с 16 мая
На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в следующих районах:
- котельная ООО «ТГК», с 16 по 20 мая (завокзальная часть Железнодорожного округа),
- котельная п. Искра, с 17 по 29 мая,
- Курская ТЭЦ-1, с 17 по 30 мая (Сеймский и часть Центрального округов).
Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время
опрессовок, размещен на сайте ПАО «Квадра». Справки по вопросам проведения
гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по
телефонам 39-48-68 и 39-48-88.