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Ночь музеев пройдет в Курске

Курский областной Краеведческий музей присоединится к акции «Ночь музеев».

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Мероприятие начнется 20 мая в 17 часов и продлится до 23:00. В этом году акция пройдет под названием «Яркий свет ушедших лет». Экскурсия для посетителей будет театрализованной, с интересными фактами, историческими объектами, персонажами различных исторических эпох, пройдет прогулка по почтовым отделам. Экскурсии будут проходить для сборных групп из одиночных посетителей от 10 человек.
Во дворе музея все желающие смогут посетить интерактивные площадки и мастер-классы.




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