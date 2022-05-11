В Курске шквалистый ветер повредил инфраструктуру
В Курской области оперативные службы устраняют последствия непогоды.
Сильные порывы ветра привели к падение опор линий электропередачи. На проспекте Надежды Плевицкой из строя вышла трансформаторная подстанция - произошло короткое замыкание.
В результате нарушения электроснабжения были случаи отключения водоснабжения. Упало более 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей, а также 1 кровля жилого строения.
К ликвидации последствий непогоды дополнительно привлечен личный состав противопожарной и аварийно-спасательной служб региона.