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Лента новостей / В регионе

В Курске шквалистый ветер повредил инфраструктуру

В Курской области оперативные службы устраняют последствия непогоды.

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Ливень и сильный ветер, бушевавшие в Курской области всю ночь, оставили без электроснабжения 243 населенных пункта в 21 районе.
Сильные порывы ветра привели к падение опор линий электропередачи. На проспекте Надежды Плевицкой из строя вышла трансформаторная подстанция - произошло короткое замыкание.
В результате нарушения электроснабжения были случаи отключения водоснабжения. Упало более 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей, а также 1 кровля жилого строения.
К ликвидации последствий непогоды дополнительно привлечен личный состав противопожарной и аварийно-спасательной служб региона.
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