В Курске шквалистый ветер повредил инфраструктуру

В Курской области оперативные службы устраняют последствия непогоды.

Ливень и сильный ветер, бушевавшие в Курской области всю ночь, оставили без электроснабжения 243 населенных пункта в 21 районе.Сильные порывы ветра привели к падение опор линий электропередачи. На проспекте Надежды Плевицкой из строя вышла трансформаторная подстанция - произошло короткое замыкание.В результате нарушения электроснабжения были случаи отключения водоснабжения. Упало более 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей, а также 1 кровля жилого строения.К ликвидации последствий непогоды дополнительно привлечен личный состав противопожарной и аварийно-спасательной служб региона.