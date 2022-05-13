В Курской области отменили ограничения

В Курской области отменяют все ограничения по COVID-19







Об этом на оперативном совещании Губернатор Курской области Роман Старовойт.«Принимаем решение о снятии всех ковидых ограничений», — сказал губернатор. Отмену ограничений объяснил низким уровнем заболеваемости в регионе. Так, за прошедшие сутки в Курской области выявили 30 случаев заражения, среди них только четверых пациентов госпитализировали с COVID-19.Теперь в учебных заведениях можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности, родителям разрешается присутствовать на мероприятиях и посещать выпускные в детских садах и школах.Остается рекомендованным ношение средств защиты органов дыхания в закрытых помещениях и при массовом скоплении людей. Специалисты не исключают новой волны коронавируса осенью.