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Лента новостей / В регионе

В Курской области отменили ограничения

В Курской области отменяют все ограничения по COVID-19


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Об этом на оперативном совещании Губернатор Курской области Роман Старовойт. 
«Принимаем решение о снятии всех ковидых ограничений», — сказал губернатор. Отмену ограничений объяснил низким уровнем заболеваемости в регионе. Так, за прошедшие сутки в Курской области выявили 30 случаев заражения, среди них только четверых пациентов госпитализировали с COVID-19.
Теперь в учебных заведениях можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности, родителям разрешается присутствовать на мероприятиях и посещать выпускные в детских садах и школах.
Остается рекомендованным ношение средств защиты органов дыхания в закрытых помещениях и при массовом скоплении людей. Специалисты не исключают новой волны коронавируса осенью.
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