В Курске откроется выставка народного художника России Василия Ерофеева

Открытие персональной выставки пройдет в выставочном зале "Звёздный" 18 мая в 15.00.

Она пройдет под названием "Мой творческий путь в жизни и времени" и будет посвящена 85-летию художника.На выставке будут представлены более 100 живописных полотен, а также 27 графических работ нашего земляка Василия Ерофеева. Также зрители смогут увидеть авторскую версию знаменитой картины «Курские красавицы», которая находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи.Произведения Василия Ивановича экспонировались более чем на 100 выставках, из них 20 персональных. Лучшие произведения находятся в коллекциях Министерства культуры РФ, в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Картинной галереи им. А.А. Дейнеки в Курске, в художественных музеях и галереях Тамбова, Магнитогорска, Красноярска, а также в частных и корпоративных коллекциях Венгрии, США, Голландии, Франции, Китая и Италии.Практически все произведения являются частью личного фонда семьи Ерофеевых. Некоторые работы экспонируются впервые.Выставка продлится до 31 мая.