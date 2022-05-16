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В Курске откроется выставка народного художника России Василия Ерофеева

Открытие персональной выставки пройдет в выставочном зале "Звёздный" 18 мая в 15.00.

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Она пройдет под названием "Мой творческий путь в жизни и времени" и будет посвящена 85-летию художника.
На выставке будут представлены более 100 живописных полотен, а также 27 графических работ нашего земляка Василия Ерофеева. Также зрители смогут увидеть авторскую версию знаменитой картины «Курские красавицы», которая находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи.
Произведения Василия Ивановича экспонировались более чем на 100 выставках, из них 20 персональных. Лучшие произведения находятся в коллекциях Министерства культуры РФ, в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Картинной галереи им. А.А. Дейнеки в Курске, в художественных музеях и галереях Тамбова, Магнитогорска, Красноярска, а также в частных и корпоративных коллекциях Венгрии, США, Голландии, Франции, Китая и Италии.

Практически все произведения являются частью личного фонда семьи Ерофеевых. Некоторые работы экспонируются впервые.

Выставка продлится до 31 мая.
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