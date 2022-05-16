В Курске начала работу "горячая линия"по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.
В сезон активности клещей Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало работу "горячей линии".
Напомним, Курская область не является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, но для нашей территории актуальными являются такие серьезные инфекции, как иксодовый боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Предупреждение данных инфекций, а также своевременная их диагностика и лечение имеют огромное значение для сохранения здоровья, отмечают специалисты Роспотребнадзора.