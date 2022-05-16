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Лента новостей / В регионе

В Курске начала работу "горячая линия"по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

В сезон активности клещей Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало работу "горячей линии".

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Специалисты объяснят жителям региона о том, как себя защитить от клещей, а также о том, что делать, если присасывание членистоногого произошло.Консультации можно получить по телефону (4712) 58-71-86.
Напомним, Курская область не является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, но для нашей территории актуальными являются такие серьезные инфекции, как иксодовый боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Предупреждение данных инфекций, а также своевременная их диагностика и лечение имеют огромное значение для сохранения здоровья, отмечают специалисты Роспотребнадзора.
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