В Курске начала работу "горячая линия"по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

В сезон активности клещей Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало работу "горячей линии".

Специалисты объяснят жителям региона о том, как себя защитить от клещей, а также о том, что делать, если присасывание членистоногого произошло.Консультации можно получить по телефону (4712) 58-71-86.Напомним, Курская область не является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, но для нашей территории актуальными являются такие серьезные инфекции, как иксодовый боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Предупреждение данных инфекций, а также своевременная их диагностика и лечение имеют огромное значение для сохранения здоровья, отмечают специалисты Роспотребнадзора.