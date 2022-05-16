19 мая в Сеймской округе города Курска отключат холодную воду.

Отключение холодной воды будет проводится в плановом режиме.

Как сообщается на сайте Курскводоканала, это необходимо с производством неотложных ремонтно-профилактических работ . В четверг, 19 мая, с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды на улицы: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы.Сделайте необходимый запас воды.