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Лента новостей / В регионе

На улице Радищева демонтируют рекламные конструкции

Сегодня на улице Радищева, 115а и 117а сняли вывески.

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Требования для информационных конструкций прописаны в дизайн-коде, который действует в Курске с августа 2020 года. Собственникам, нарушившим требования, направляют уведомления с просьбой демонтажа. После демонтажа собственники до конца мая должны поменять фасады и привести их в надлежащее состояние. До 18 августа действует переходный период в части кусочной отделки фасадов. Все они должны быть выполнены в едином стиле и одном цвете. После окончания переходного периода собственников за нарушения начнут привлекать к административной ответственности.Тем, кто их не исполняет, назначают административный штраф: для физических лиц — от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 150 до 500 тысяч рублей.
В ближайшее время аналогичный демонтаж запланирован и на объектах, которые расположены не только на улице Радищева, но и на Садовой и других прилегающих к ней.
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