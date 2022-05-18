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В Курской области опять считают поющих соловьев

Мероприятие проводится Союзом охраны птиц России с 2011 года.

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В этом году в Курской области подсчет ведется с 14 по 22 мая включительно.Куряне могут помочь  подсчитать количество поющих соловьев в Курской области. Для этого необходимо сообщить тназвание улицы и номер дома, или в какой части парка, вблизи какой аллеи слышали соловьиную трель, а также описать место, где он поет. Также можно отметить, где именно сидят поющие птицы – на каких кустах или деревьях, есть ли рядом водоем. Итоги «переписи» подводят орнитологи – они вносят адреса поющих соловьев в картографическую базу данных, отсеивая неточную или повторную информацию.
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