В Курской области опять считают поющих соловьев

Мероприятие проводится Союзом охраны птиц России с 2011 года.

В этом году в Курской области подсчет ведется с 14 по 22 мая включительно.Куряне могут помочь подсчитать количество поющих соловьев в Курской области. Для этого необходимо сообщить тназвание улицы и номер дома, или в какой части парка, вблизи какой аллеи слышали соловьиную трель, а также описать место, где он поет. Также можно отметить, где именно сидят поющие птицы – на каких кустах или деревьях, есть ли рядом водоем. Итоги «переписи» подводят орнитологи – они вносят адреса поющих соловьев в картографическую базу данных, отсеивая неточную или повторную информацию.