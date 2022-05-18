Сезон тюльпанов прошёл.

Тюльпаны различных окрасок этой весной радовали жителей и гостей города Курска.

Сейчас период их цветения завершается, многие цветы осыпались и начинают увядать. Заменить или срезать увядшие растения пока нельзя. Как рассказали в комитете городского хозяйства, в настоящий момент стебель и листья тюльпанов обрезать нельзя: в зеленой листве еще идут процессы фотосинтеза, при этом сама луковица растет, накапливая питательные вещества. Лишенная подпитки она плохо перенесет зиму, а цветение на следующий год будет слабым или его не будет совсем. Только ли ж по этой причине растение уберут через 2-3 недели.На их месте будут посажаны бегонии и петунии. Рассада этих однолетних культур уже готова. Своего времени ждут 32 460 цветов.