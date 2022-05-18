  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске объединились поликлиника №7 и больница №6 .

С 19 мая этого года они стали одним юридическим лицом.

Читайте также

 Теперь поликлиника №7 является структурным подразделением городской больницы №6.
Поликлиника в районе КЗТЗ продолжила свою работу в прежнем режиме, только с другим названием. Пациентам, прикреплённым к этому медучреждению, не нужно постоянно ездить на улицу Союзную, заново прикрепляться и менять медицинские документы.
После объединения жителям районов КЗТЗ и проспекта В. Клыкова стали доступны эндоскопические методы исследования, такие как колоноскопия и бронхоскопия, томография, а также пульмонологический и терапевтический стационары, центр профпатологии, паллиативная служба.

Городская больница №6 стала одним из самых больших медицинских учреждений Курска. В ней трудятся 256 врачей и 366 работников среднего медперсонала. Главным врачом объединённой больницы стала Светлана Бабичева.

Напомним, что недавно в поликлинике на КЗТЗ завершился капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Там обновили внутреннюю отделку, провели замену коммуникаций, закупили более 25 единиц медицинского оборудования. Сейчас такой ремонт начали в поликлинике горбольницы №6.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске запланированный на 2022 год запуск новой маршрутной сети перенесен.

Сезон тюльпанов прошёл.

В Курске засияет «Радуга талантов»

В Курской области опять считают поющих соловьев

По улице Парковой не проехать

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске