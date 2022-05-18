В Курске объединились поликлиника №7 и больница №6 .

С 19 мая этого года они стали одним юридическим лицом.

Теперь поликлиника №7 является структурным подразделением городской больницы №6.Поликлиника в районе КЗТЗ продолжила свою работу в прежнем режиме, только с другим названием. Пациентам, прикреплённым к этому медучреждению, не нужно постоянно ездить на улицу Союзную, заново прикрепляться и менять медицинские документы.После объединения жителям районов КЗТЗ и проспекта В. Клыкова стали доступны эндоскопические методы исследования, такие как колоноскопия и бронхоскопия, томография, а также пульмонологический и терапевтический стационары, центр профпатологии, паллиативная служба.Городская больница №6 стала одним из самых больших медицинских учреждений Курска. В ней трудятся 256 врачей и 366 работников среднего медперсонала. Главным врачом объединённой больницы стала Светлана Бабичева.Напомним, что недавно в поликлинике на КЗТЗ завершился капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Там обновили внутреннюю отделку, провели замену коммуникаций, закупили более 25 единиц медицинского оборудования. Сейчас такой ремонт начали в поликлинике горбольницы №6.