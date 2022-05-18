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Лента новостей / В регионе

В Курске запланированный на 2022 год запуск новой маршрутной сети перенесен.

С июля 2022 года в Курске должны были начать поэтапное внедрение новой маршрутной сети.

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Скорректировать расписание общественного транспорта и количество маршрутов сократить с 98 до 45. Но 19 мая, в ходе прямого эфира в ЦУР председатель комитета транспорта и автодорог Курской области Александр Васильченко сообщил, что с 1 июля новая маршрутная сеть не запускается. Ее реализация отложена на 2023 год.
«В новой сети планировали убрать маршрут №2, потому что он на 100 процентов дублируется двумя маршрутами. Маршрут №3 мы можем запустить, когда поймём пассажиропоток и ощутим экономическую целесообразность. Если концессионер этого не предложит, то в качестве альтернативы заменим его троллейбусным маршрутом №8, куда по нацпроекту БКД закупим электробусы», - пояснил Васильченко.
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