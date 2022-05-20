В Курске запланированный на 2022 год запуск новой маршрутной сети перенесен.
С июля 2022 года в Курске должны были начать поэтапное внедрение новой маршрутной сети.
«В новой сети планировали убрать маршрут №2, потому что он на 100 процентов дублируется двумя маршрутами. Маршрут №3 мы можем запустить, когда поймём пассажиропоток и ощутим экономическую целесообразность. Если концессионер этого не предложит, то в качестве альтернативы заменим его троллейбусным маршрутом №8, куда по нацпроекту БКД закупим электробусы», - пояснил Васильченко.