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В Курске на улице Луначарского построят гостиницу сети отелей AZIMUT.

Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Смирнов сообщил, что готовится к подписанию соглашение о строительстве гостиницы на улице Луначарского.

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