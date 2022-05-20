В Курске на улице Луначарского построят гостиницу сети отелей AZIMUT.

Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Смирнов сообщил, что готовится к подписанию соглашение о строительстве гостиницы на улице Луначарского.