В Курске на улице Луначарского построят гостиницу сети отелей AZIMUT.
Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Смирнов сообщил, что готовится к подписанию соглашение о строительстве гостиницы на улице Луначарского.
В четырехзвездочную гостиницу будет инвестировано 1 миллиард рублей. Сейчас на территории активно идут работы по вырубке кустарника и бурьяна. Бульдозеры разравнивают территорию. Ранее глава Курска Игорь Куцак говорил о благоустройстве этой территорию под зону для прогулок.