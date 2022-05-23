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Лента новостей / В регионе

На время дождей в Курске планируют перекрывать участки дорог, где ливнёвки не справляются.

Вчера, 22 мая, в городе выпала половина месячной нормы осадков.

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От курян поступило около 40 обращений, жители Курска публиковали фотографии в социальных сетях подтопленных дождем городских дорог.
Мэр Курска Игорь Куцак выезжал на проблемные улицы, которые регулярно подтапливаются во время сильных дождей – проезд под мостами на ул.Станционная, ул.В.Луговая в районе Центрального рынка.
 На время сильных дождей мер предложил перекрывать эти проблемные участки, чтобы обезопасить участников дорожного движения.


- Однако объем сточных вод был большой и ливнеприемники физически не могут ежеминутно справиться с таким объемом воды. Подтопления произошли на участках, которые всем известны - под мостами и на ул. Верхняя Луговая. Предлагаем перекрывать эти проблемные участки, чтобы обезопасить участников дорожного движения от объема воды, которая скапливается, - сказал Куцак

Первый замгубернатора Алексей Смирнов предложил подготовить программу реконструкции ливневок, уточнить сумму на работы. В первую очередь реконструкция должна коснуться улицы Верхняя Луговая.
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