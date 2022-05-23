На время дождей в Курске планируют перекрывать участки дорог, где ливнёвки не справляются.

Вчера, 22 мая, в городе выпала половина месячной нормы осадков.

От курян поступило около 40 обращений, жители Курска публиковали фотографии в социальных сетях подтопленных дождем городских дорог.Мэр Курска Игорь Куцак выезжал на проблемные улицы, которые регулярно подтапливаются во время сильных дождей – проезд под мостами на ул.Станционная, ул.В.Луговая в районе Центрального рынка.На время сильных дождей мер предложил перекрывать эти проблемные участки, чтобы обезопасить участников дорожного движения.- Однако объем сточных вод был большой и ливнеприемники физически не могут ежеминутно справиться с таким объемом воды. Подтопления произошли на участках, которые всем известны - под мостами и на ул. Верхняя Луговая. Предлагаем перекрывать эти проблемные участки, чтобы обезопасить участников дорожного движения от объема воды, которая скапливается, - сказал КуцакПервый замгубернатора Алексей Смирнов предложил подготовить программу реконструкции ливневок, уточнить сумму на работы. В первую очередь реконструкция должна коснуться улицы Верхняя Луговая.