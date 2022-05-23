В этом году в Курске запланировано установить 446 фонарных столбов.

В Соловьином крае продолжают строить линии наружного освещения.

В текущем году запланированы работы на участках общей протяженностью около 13,4 километра.Сначала будут установлены опоры электроосвещения на тех участках, где наиболее часто происходят ДТП и на трассах с высокой интенсивностью движения.«Планируется установить 446 фонарных столбов. Сейчас специалисты работают на участках дорог в Щигровском, Курском, Касторенском, Черемисиновском и Дмитриевском районах», — рассказали в региональном комитете транспорта и автодорог.Исполняющий обязанности директора ОКУ «Курскавтодор» Евгений Лашкевич сообщил, что по контракту работы должны завершиться в сентябре. Всего в регионе за последние три года построили 46 километров линий освещения. Их появление положительно отразилось на безопасности дорожного движения.