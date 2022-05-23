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В Курске приступили к нанесению дорожной разметки термопластиком.

Сейчас работы по нанесению дорожной разметки ведутся на проспекте Клыкова. 

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Наносят разметку ночью, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов. Ведь именно в ночное время поток транспортных средств небольшой. 

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, в настоящее время заключен муниципальный контракт по нанесению дорожной разметки термопластиком на 19 улицах города Курска: Красной Армии, 50 лет Октября, Сумская (от ул. Дейнеки до д. 1-я Моква), Запольная, Литовская, Энгельса, Аэропортовская, Союзная (от ул. Станционная до ул. Республиканская), Станционная, Добролюбова, а также на проспектах Дружбы, Кулакова и на Привокзальной площади. Работы планируется завершить в срок до 10 июня.

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