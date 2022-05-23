В Курской области продолжится строительство трёх домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Дополнительные 67,8 миллионов рублей правительство России направит на уже начатое в Курской области строительство трёх домов-интернатов для престарелых и инвалидов, возводимых по нацпроекту «Демография».

Из-за значительного подорожания стройматериалов, потребовались дополнительные средства. Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области обратился в Правительство России.





Выделенные средства будут вложены в строительство объектов в селе Черкасская Конопелька Суджанского района и деревне Чурилово Курского района, пойдут на возведение жилого корпуса Глушковского дома-интерната.





Дом-интернат в селе Черкасская Конопелька рассчитан на 100 мест, в деревне Чурилово – на 200 мест, корпус Глушковского дома-интерната – на 20 мест. В новых зданиях учтут все требования для комфортного проживания, проектами предусмотрены комнаты гостиничного типа.