В Курской области продолжится строительство трёх домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Из-за значительного подорожания стройматериалов, потребовались дополнительные средства. Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области обратился в Правительство России.
Выделенные средства будут вложены в строительство объектов в селе Черкасская Конопелька Суджанского района и деревне Чурилово Курского района, пойдут на возведение жилого корпуса Глушковского дома-интерната.
Дом-интернат в селе Черкасская Конопелька рассчитан на 100 мест, в деревне Чурилово – на 200 мест, корпус Глушковского дома-интерната – на 20 мест. В новых зданиях учтут все требования для комфортного проживания, проектами предусмотрены комнаты гостиничного типа.