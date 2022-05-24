Практически завершен ремонт фасада здания курского аэровокзала.

На фасаде появился портрет советского авиаконструктора Михаила Гуревича и система автоматической подсветки. В здании аэровокзала ведется капитальный ремонт. Внутренние помещения будут полностью отремонтированы, заменят коммуникации, появятся условия для маломобильных граждан. Внутреннюю отделку планируется завершить к сентябрю. В планах — благоустройство прилегающей территории к зданию аэровокзала. Полностью закончить работы по благоустройству аэропорта Курска планируют к концу года.

- Аэровокзал — лицо города. Надеюсь, гости и жители Курска по достоинству оценят обновленное здание, - сказал губернатор Роман Старовойт.