«Зона газона» стартует в Курске 29 мая .

«Зона Газона» – образовательный проект. Участники собираются на лекции и мастер-классы в городских парках и скверах.

Как сообщили в мэрии- за обновлениями проекта нужно следить в его группе «Зона газона – умные пикники» в социальной сети «ВКонтакте». В ней постоянно публикуют объявления площадок. Там же проходит регистрация для участия в мероприятиях. Организаторы просят курян писать при регистрации свои ФИО, номер телефона и название площадки, которую планируете посетить.

На пикнике будет работать система donation (пожертвование) - плати на входе в студенческий городок сколько хочешь, по личному желанию.