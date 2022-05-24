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«Зона газона» стартует в Курске 29 мая .

Открытие шестого  сезона умных пикников пройдёт в студенческом городке Курской сельскохозяйственной академии 29 мая в 13:00. 

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Как сообщили в мэрии- за обновлениями проекта нужно следить в его группе «Зона газона – умные пикники» в социальной сети «ВКонтакте». В ней постоянно публикуют объявления площадок. Там же проходит  регистрация для участия в мероприятиях. Организаторы просят курян писать при регистрации свои ФИО, номер телефона и название площадки, которую планируете посетить.

На пикнике будет работать система donation (пожертвование) - плати на входе в студенческий городок сколько хочешь, по личному желанию.

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