В Курске пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе

28 и 29 мая пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе.

Первой стартует индивидуальная гонка,28 мая в 11:00. Соревнования будут проходить на участке дороги Лебяжье - Черемушки - Южный обход города. Длина дистанции – 25 километров.На время проведения соревнований с 10:00 до 15:00 движение транспорта на этом участке дороги будет перекрыто.29 мая состоится групповая гонка на участке дороги В. Медведица – Разиньково.Для женщин всех возрастов, юношей в возрасте от 15 до 18 лет и ветеранов от 60 до 65 лет и старше дистанция будет составлять 2 круга. Протяженность одного круга – около 27 километров. Для всех остальных дистанция 3 круга – 81 километр.На участке дороги В. Медведица – Разиньково на время проведения соревнований с 10:30 до 15:00 движение тоже будет перекрыто.