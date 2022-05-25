  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе

28 и 29 мая пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе.

Читайте также

Первой стартует индивидуальная гонка,28 мая в 11:00. Соревнования будут проходить на участке дороги Лебяжье - Черемушки - Южный обход города. Длина дистанции – 25 километров.
 На время проведения соревнований с 10:00 до 15:00 движение транспорта на этом участке дороги  будет перекрыто.
 29 мая состоится групповая гонка на участке дороги В. Медведица – Разиньково.
Для женщин всех возрастов, юношей в возрасте от 15 до 18 лет и ветеранов от 60 до 65 лет и старше дистанция будет составлять 2 круга. Протяженность одного круга – около 27 километров. Для всех остальных дистанция 3 круга – 81 километр.
На участке дороги В. Медведица – Разиньково на время проведения соревнований с 10:30 до 15:00 движение тоже будет перекрыто.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Рыльске приступили к ремонту дорог

Сегодня начался основной период сдачи ЕГЭ

«Зона газона» стартует в Курске 29 мая

Практически завершен ремонт фасада здания курского аэровокзала

Библиотекарь из Курска получила грант в размере 680 тысяч рублей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске