В Рыльске приступили к ремонту дорог

В этом году в муниципальном образовании по региональной программе приведут в нормативное состояние проезжую часть в переулке Курчатова, а также 3 участка – по улицам Гагарина, Гоголя и Свободы; здесь дороги ремонтировали около 30 лет назад.