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В Рыльске приступили к ремонту дорог

В этом году в муниципальном образовании по региональной программе приведут в нормативное состояние проезжую часть в переулке Курчатова, а также 3 участка – по улицам Гагарина, Гоголя и Свободы; здесь дороги ремонтировали около 30 лет назад.

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Специалисты сейчас работают на улице Гагарина. Параллельно ведутся работы  на других участках дороги. Новые бордюры уже установили на улице Гоголя и готовятся к укладке асфальта. Директор подрядной организации рассказал, что  во время работ используются материалы отечественного производства. Их берут том числе и на Михайловском ГОКе, все они соответствуют ГОСТу.
Ремонт дорог в Рыльске должны завершить до сентября этого года.
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