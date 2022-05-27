В Рыльске приступили к ремонту дорог

В этом году в муниципальном образовании по региональной программе приведут в нормативное состояние проезжую часть в переулке Курчатова, а также 3 участка – по улицам Гагарина, Гоголя и Свободы; здесь дороги ремонтировали около 30 лет назад.
Специалисты сейчас работают на улице Гагарина. Параллельно ведутся работы на других участках дороги. Новые бордюры уже установили на улице Гоголя и готовятся к укладке асфальта. Директор подрядной организации рассказал, что во время работ используются материалы отечественного производства. Их берут том числе и на Михайловском ГОКе, все они соответствуют ГОСТу.
Ремонт дорог в Рыльске должны завершить до сентября этого года.