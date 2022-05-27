28 мая в Курском онкоцентре проведут бесплатный прием
Ведущие специалисты отделения онкогинекологии проведут бесплатный прием.
Во время приема у пациентов будет возможность пройти комплексное обследование - цитологический скрининг предраковых заболеваний, УЗИ а также определение онкомаркера СА–125.
«При выявлении патологии мы направляем пациентов на комплексное дообследование, чтобы они могли своевременно получить качественную помощь в нашем онкоцентре», – отметила заведующая отделением онкогинекологии Курского онкологического центра Вивея Ельникова.