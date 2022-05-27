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28 мая в Курском онкоцентре проведут бесплатный прием

Ведущие специалисты отделения онкогинекологии проведут бесплатный прием.

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Консультации начнутся с 9:00 в поликлинике. Для получения бесплатного приема пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС и имеющуюся медицинскую документацию.
Во время приема у пациентов будет возможность пройти комплексное обследование - цитологический скрининг предраковых заболеваний,  УЗИ а также определение онкомаркера СА–125.

«При выявлении патологии мы направляем пациентов на комплексное дообследование, чтобы они могли своевременно получить качественную помощь в нашем онкоцентре», – отметила заведующая отделением онкогинекологии Курского онкологического центра Вивея Ельникова.
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